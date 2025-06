Filmes de sucesso com finais alternativos chocantes

© NL Beeld

Você consegue imaginar seu filme favorito com um final diferente? Bem, pode ser mais fácil do que você imagina. Há muitos longas que poderiam ter tido desfechos alternativos. Alguns não passaram da fase de ideia e roteiro, outros não foram aprovados pelo público em sessões de teste, enquanto outros simplesmente acabaram em cortes diferentes do filme. De fato, muitos sucessos de Hollywood têm finais distintos, e alguns são tão distorcidos que, se usados, teriam mudado completamente a história e significado da produção!

Curioso? Clique na galeria e surpreenda-se com os finais alternativos de filmes famosos.