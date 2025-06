'O Agente Secreto' deve ser lançado no Brasil em novembro, afirma diretor

© Reprodução- Instagram- Kleber Mendonça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Premiado no último Festival de Cannes com os troféus de melhor ator, pelo papel de Wagner Moura , e melhor direção, "O Agente Secreto", novo filme do brasileiro Kleber Mendonça Filho, ganhou uma nova previsão de lançamento nos cinemas brasileiros.

Distribuído no Brasil pela Vitrine Filmes, o longa deve ser lançado no início de novembro, conforme uma publicação feita pelo cineasta em suas redes sociais. Na semana passada, Mendonça Filho já havia anunciado que a estreia oficial da produção acontecerá em Pernambuco, no Recife, onde a trama acontece.

Estrelado por Moura e Maria Fernando Cândido, o longa acompanha a história de um professor universitário que foge de São Paulo após se desentender com um empresário. Ele volta ao Recife natal e adota um nome falso e viver escondido para a sua segurança.

O filme viu seus direitos de distribuição para o mercado internacional serem disputados durante o evento cinematográfico. Ele será distribuído nos Estados Unidos pela Neon, distribuidora de filmes como "Anora" e "Parasita", e a distribuição no Reino Unido, na Índia e na América Latina ficará a cargo da Mubi.