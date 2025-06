Ativismo LGBTQ+: A história misteriosa do mundo Drag

© <p>Getty Images</p>

Repleto de autoexpressão destemida, extravagância e criatividade, o universo drag como o conhecemos hoje entrelaça celebração com protesto. Com raízes no teatro antigo, a cultura drag viajou ao longo dos séculos e é marcada por momentos cruciais, como sua presença nos Motins de Stonewall, ativismo pela comunidade LGBTQ+ e luta contra a epidemia de HIV/AIDS até as principais inovações dos ícones contemporâneos.

Mas como o fabuloso mundo drag influenciou a história e ainda influencia a sociedade hoje? Clique na galeria para descobrir a arte e o profundo comentário social que fazem dessas pessoas uma força duradoura na redefinição da identidade e da performance.

Leia Também: Revista dos EUA inclui música de Pabllo Vittar entre melhores da história