Atores que eram velhos demais para esses personagens

Todos sabemos que séries de TV e filmes tendem a usar atores fora da faixa etária de seus personagens. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de escalar atores mais velhos como adolescentes do ensino médio. Às vezes, esses atores são mais maduros ou talvez o resto do elenco e da equipe não queira lidar com leis de trabalho infantil. Seja qual for o motivo, a TV e o cinema fizeram isso repetidas vezes, mas acabaram exagerando em algumas ocasiões.

Sabe de quem estamos falando? Na galeria, veja quais atores eram velhos demais para seus papéis.