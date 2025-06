Prime Video anuncia aquisição de direitos de exibição de 'Chaves' e 'Chapolin'

© Divulgação

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os seriados "Chaves" e "Chapolin" foram adquiridos pelo Prime Video junto a Televisa e a partir do segundo semestre farão parte do catálogo do streaming. O licenciamento é válido para América Latina com exceção do México. A Folha de S.Paulo, por meio da coluna Outro Canal, já havia antecipado essa negociação.

Ao todo, são mais de 500 episódios das produções. As duas séries desenvolvidas por Roberto Gómez Bolaños se tornaram clássicos da televisão, sobretudo no SBT. O Prime já exibia até o bloqueio, em 2020.

Desde aquele ano, nenhum país do mundo poderia transmitir "Chaves". Em agosto de 2020, o SBT parou de exibir um dos programas mais marcantes da grade da TV aberta brasileira devido a "um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias".

Basicamente, a Televisa é a dona das fitas com os episódios antigos de "Chaves", mas é o Grupo Chespirito, liderado por Roberto Gómez Fernandes, filho do criador dos programas, que administra o legado de Bolaños. Ou seja, os herdeiros são os titulares dos direitos intelectuais, como personagens e histórias.

Em setembro do ano passado, o SBT fechou um contrato com a Televisa para voltar a mostrar os humorísticos.