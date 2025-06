'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, terá sessão gratuita no Museu do Louvre

© Reprodução- Instagram- Kleber Mendonça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O Agente Secreto" será exibido no Museu do Louvre, em Paris, na França. O filme de Kleber Mendonça Filho fará parte do Cinéma Paradiso Louvre, programação que exibe filmes ao ar livre no pátio do local.

A exibição será gratuita e acontecerá no próxima dia 5 de julho e contará com as participações do diretor e sua mulher, a produtora Emilie Lesclaux. Atualmente, a produção está em exibição no Festival de Cinema de Sidney, que acontece na Austrália.

Distribuído no Brasil pela Vitrine Filmes, o longa chegará aos cinemas nacionais em 6 de novembro, Ele também poderá ser visto, em sessões antecipadas e especiais, em setembro e outubro.

Estrelado por Wagner Moura e Maria Fernando Cândido, o longa acompanha a história de um professor universitário que foge de São Paulo após se desentender com um empresário. Ele volta ao Recife natal e adota um nome falso e viver escondido para a sua segurança.

O filme teve seus direitos de distribuição para o mercado internacional disputados durante o Festival de Cannes, em que conquistou os prêmios de melhor ator e melhor direção. Ele será distribuído nos Estados Unidos pela Neon, distribuidora de filmes como "Anora" e "Parasita", e a distribuição no Reino Unido, na Índia e na América Latina ficará a cargo da Mubi.