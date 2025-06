'O Último Azul', filme premiado em Berlim, vai abrir o Festival de Gramado

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O Último Azul", longa de Gabriel Mascaro vencedor do Urso de Prata do Festival de Berlim, será o filme de abertura do Festival de Cinema de Gramado deste ano.

O filme será exibido em sessão especial no Palácio dos Festivais, que marca a abertura da 53° edição do evento, em 13 de agosto. A curadoria do festival será de Caio Blat, Camila Morgado e Marcos Santuário.

Situado em uma cidade industrializada da Amazônia, o longa acompanha Tereza, de 77 anos, personagem vivida por Denise Weinberg. Neste Brasil quase distópico, o governo transfere idosos para uma colônia habitacional, onde podem "desfrutar" seus últimos anos de vida. Mas Tereza embarca em uma jornada por rios e afluentes para realizar seu último desejo antes desse exílio compulsório.

O longa, que estreou em Berlim, foi destaque no Festival de Guadalajara, no México, onde rendeu o prêmio de melhor atuação, para Weinberg, e melhor longa ibero-americano, neste sábado (14). Também já passou por festivais de cinema na Colômbia, Alemanha, Austrália, Turquia e Portugal.

"O Último Azul" ainda conta com Rodrigo Santoro, Adanilo e Miriam Socarrás no elenco. Está previsto para estrear em 28 de agosto nos cinemas brasileiros.