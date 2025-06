Diretor do novo 'Superman' diz que quase 'se mijou' de medo ao visitar o Cristo Rendentor

© Getty Images

ANA CLARA COTTECCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Brasil para promover o filme "Superman", o diretor James Gunn contou que sentiu tanto medo da altura ao visitar o Cristo Redentor, no domingo (22), que quase "se mijou". Esse foi um dos momentos mais engraçados do bate-papo com a imprensa sobre o longa, que estreia no dia 10 de julho.

Também estavam presentes os atores David Corenswet, novo intérprete do personagem-título, e Rachel Brosnahan, a Lois Lane da vez. Bem-humorado, Gunn também arrancou risadas ao chegar dizendo em português ser "cabeça branca".

O novo longa marca o início de uma nova era do universo cinematográfico da DC, agora sob o comando de Gunn e Peter Safran. Segundo o diretor, o filme tenta equilibrar uma abordagem mais realista com a essência clássica do herói. "Tudo começa com a pergunta: 'E se isso fosse real?'", explicou. Ele diz que se o Superman voa, ele se molha ao atravessar as nuvens, o cabelo bagunça, insetos batem nele e que trouxe esses elementos para o longa.

Atualizar a história do personagem enquanto mantém a essência clássica foi, segundo Gunn, algo natural e importante para ser um filme que atraia o público.

David Corenswet, que vive o novo Superman, e Rachel Brosnahan, que interpreta Lois Lane, destacaram o enfoque mais humano como algo que ajudou na química entre os personagens. Para eles, o desenvolvimento emocional ajuda o público a se conectar com a história. "Há uma mistura de ternura e tensão. Isso torna tudo mais real", disse Brosnahan.

"Essa é a verdadeira complexidade: como alguém quase divino se interessa tanto pela humanidade e mesmo por uma pessoa 'comum' como a Lois", apontou Gunn. Embora não seja uma história de origem, o filme busca explorar o dilema interno do herói ao tentar entender a si, as relações pessoais e a humanidade.

Gunn também contou que quer fazer filmes para diferentes faixas etárias. Segundo ele, "Superman" é um filme mais familiar e que as crianças da nova geração poderão entrar em contato com esse herói no cinema pela primeira vez. "Superman acredita no poder da humanidade. Ele acredita em nós para mudarmos o mundo. Cada um de nós carrega um pouco dele dentro de si", aponta o elenco.

O diretor falou ainda sobre o cão Kripto que aparecerá no filme -e foi inspirado em seu próprio cachorro. "Ainda bem que o meu não tem superpoderes, senão estaria destruindo a casa"., brinca. "Ele tem uma energia caótica, que deixa tudo mais fresco", sobre o papel do pet na trama.

Os três também responderam qual superpoder gostariam de ter. Corenswet escolheu voar. Rachel ficou entre o voo e a visão de raio laser. Gunn optou pela superforça.