Sequência de 'O Diabo Veste Prada' inicia gravações com retorno do elenco principal

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A aguardada sequência de "O Diabo Veste Prada" já começou a ser filmada e trará de volta os rostos mais icônicos do longa original. Segundo a Variety, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci já estão confirmados no elenco de "O Diabo Veste Prada 2", que deve estrear nos cinemas em 2026.

Entre as novidades, o premiado ator e cineasta Kenneth Branagh se junta à trama no papel do marido de Miranda Priestly.

O anúncio foi feito pela Century Studios com um teaser enigmático nas redes sociais, mostrando dois scarpins vermelhos em chamas -uma referência direta ao estilo implacável da editora-chefe mais temida do cinema. A confirmação encerra meses de especulação sobre o retorno das estrelas do sucesso de 2006, baseado no best-seller homônimo de Lauren Weisberger.

A autora inspirou-se em sua experiência real como assistente da poderosa Anna Wintour, editora da Vogue, para escrever o livro que originou o fenômeno cinematográfico. O primeiro filme, dirigido por David Frankel, arrecadou milhões nas bilheterias mundiais e conquistou prêmios importantes.

Meryl Streep, por sua atuação como Miranda Priestly, levou o Globo de Ouro de melhor atriz em comédia e foi indicada ao Oscar. O figurino do filme, assinado por Patricia Field, também recebeu reconhecimento da Academia.

Embora a Disney ainda mantenha sigilo sobre a sinopse oficial, a Variety afirma que a sequência mostrará uma Miranda mais madura, enfrentando os novos dilemas da era digital no mundo editorial, ao lado -ou em confronto- com personagens como Andy Sachs (Hathaway) e Emily Charlton (Blunt), agora em fases diferentes da vida.

Além dos protagonistas, Stanley Tucci também está de volta como o estiloso e afiado Nigel, braço direito de Miranda. A entrada de Kenneth Branagh adiciona um elemento novo à história, ampliando o universo pessoal da temida editora.