Milton Hatoum concorre a vaga na Academia Brasileira de Letras pela primeira vez

WALTER PORTO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor amazonense Milton Hatoum se candidatou pela primeira vez a uma vaga na ABL nesta última semana, quando foram abertas as inscrições para a cadeira que pertenceu ao jornalista Cícero Sandroni.

Hatoum é autor de clássicos recentes da literatura brasileira, com destaque para sua trilogia informal ambientada em Manaus -"Relato de um Certo Oriente", de 1989, "Dois Irmãos", de 2000, e "Cinzas do Norte", de 2005. Os três foram destacados com o prêmio Jabuti.

O tradutor e professor de 72 anos também escreveu os romances "Órfãos do Eldorado" e "A Noite da Espera" e o livro de contos "A Cidade Ilhada".

Ele larga como favorito à cadeira de Sandroni, que morreu no último dia 17. Também estão inscritos à vaga os escritores Eduardo Baccarin-Costa e José Marques de Abreu. A eleição está marcada para o dia 14 de agosto.

Antes, uma votação no dia 10 de julho deve consagrar a mineira Ana Maria Gonçalves, autora de "Um Defeito de Cor", como a primeira mulher negra a entrar na ABL. Ela conta com amplo apoio dentro da casa para ocupar a cadeira deixada pela morte do linguista Evanildo Bechara.