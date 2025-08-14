Notícias ao Minuto
Filmes de terror que foram inspirados na vida real

Essas tramas se tornam ainda mais assustadoras quando são baseadas em histórias verdadeiras

Quando você assiste a filmes de terror, você sabe o que esperar. De fenômenos sobrenaturais, passando por assassinos e muito sangue, esses longas certamente conseguem atingir o objetivo que é nos assustar. Mas o que tornam essas tramas ainda mais aterrorizantes é quando são baseadas em fatos reais. Sucessos do gênero como 'O Exorcista' (1973), 'Annabelle' (2014) e 'O Exorcismo de Emily Rose' (2005) são inclusive inspirados em histórias verdadeiras!

Curioso para saber quais histórias reais inspiraram clássicos do terror para lhe deixar com mais medo? Clique na galeria a seguir!

