Morre Mark Snow, compositor da música-tema de 'Arquivo X', aos 78 anos

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mark Snow, compositor responsável pela música-tema da aclamada série de suspense "Arquivo X", morreu nesta sexta-feira (4) aos 78 anos. Segundo a Variety, ele estava em sua casa, em Connecticut, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada.

"Seu talento e criatividade ilimitados só eram equiparados pela generosidade que ele demonstrava a outros compositores que buscavam sua orientação. Ele dava o feedback mais inspirador e inteligente ao ouvir o trabalho de outros jovens artistas (inclusive eu)", afirmou Sean Callery, compositor do seriado de ação "24 Horas", à revista americana.

"Ele combinou suas décadas de experiência com o incentivo que os compositores cultivam: confiar em si mesmos, abraçar sua voz única e aprender a confiar em seus próprios instintos". Ele tinha Snow como um mentor e amigo próximo.

Além de "Arquivo X", o compositor também contribuiu para a trilha sonora das séries "Smallville", "Blue Bloods" e "The Ghost Whisperer". Com diversos títulos em seu currículo, ele ainda compôs para o filme baseado nos quadrinhos da Marvel, "Os Novos Mutantes", lançado em 2020.

Ele foi indicado 15 vezes ao Emmy, sendo 6 das indicações em função de "Arquivo X". Na produção do seriado, ele ainda fez uma ponta como um médico no capítulo "Per Manum", da oitava temporada.

Snow era casado e teve três filhas.

Leia Também: Plano Safra vai reduzir preços dos alimentos, diz ministro