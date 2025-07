Paolo Sorrentino abre o Festival de Veneza com seu novo filme, 'La Grazia'

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival de Veneza escolheu o filme "La Grazia", do italiano Paolo Sorrentino, para a abertura de sua 82ª edição. O longa, que também participa da competição do evento, conta com o ator Toni Servillo, que também esteve em "A Grande Beleza", com o qual o cineasta ganhou o Oscar de melhor filme internacional em 2014.

"Estou muito feliz que o 82º Festival Internacional de Cinema de Veneza será aberto com o novo e muito aguardado filme de Paolo Sorrentino", disse o diretor artístico de Veneza, Alberto Barbera, em um comunicado à imprensa internacional.

Também em Veneza, Sorrentino lançou em 2016 os primeiros episódios da série "The Young Pope", além do filme "A Mão de Deus", em 2021.

"O retorno de Paolo Sorrentino à competição acontece com um filme destinado a deixar sua marca por sua grande originalidade e poderosa relevância para o tempo presente, que o público do Festival de Cinema de Veneza terá o prazer de descobrir na noite de abertura", disse Barbera.

A 82ª edição de Veneza vai acontecer de 27 de agosto a 6 de setembro. A programação será anunciada em 22 de julho.