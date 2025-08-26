Muitos atores foram escalados para filmes e rodaram cenas que acabaram sendo cortadas na versão final. Pode ter sido porque seus personagens e/ou enredo não fizeram muito sentido no processo de edição, ou porque o público de teste não gostou do seu papel em particular, ou mesmo às vezes por falta de tempo. Seja qual for o motivo, a verdade é que muitos nomes conhecidos do grande público ficaram de fora de sucessos de Hollywood!
Eles foram cortados de filmes depois de terem gravado
Cenas destes grandes atores de Hollywood não chegaram ao corte final!
© <p>Getty Images</p>
Recomendados para você
Mais lidas
2
mundo
Diplomacia
Israel retira indicação de novo embaixador e rebaixa relação após Brasil segurar aval