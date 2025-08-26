Notícias ao Minuto
Eles foram cortados de filmes depois de terem gravado

Cenas destes grandes atores de Hollywood não chegaram ao corte final!

34 Fotos

26/08/2025 22:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Cultura

Cinema

Muitos atores foram escalados para filmes e rodaram cenas que acabaram sendo cortadas na versão final. Pode ter sido porque seus personagens e/ou enredo não fizeram muito sentido no processo de edição, ou porque o público de teste não gostou do seu papel em particular, ou mesmo às vezes por falta de tempo. Seja qual for o motivo, a verdade é que muitos nomes conhecidos do grande público ficaram de fora de sucessos de Hollywood!

Curioso para descobrir quais estrelas foram cortadas na pós-produção? Clique a seguir na galeria!

