Eles foram cortados de filmes depois de terem gravado

© <p>Getty Images</p>

Muitos atores foram escalados para filmes e rodaram cenas que acabaram sendo cortadas na versão final. Pode ter sido porque seus personagens e/ou enredo não fizeram muito sentido no processo de edição, ou porque o público de teste não gostou do seu papel em particular, ou mesmo às vezes por falta de tempo. Seja qual for o motivo, a verdade é que muitos nomes conhecidos do grande público ficaram de fora de sucessos de Hollywood!

Curioso para descobrir quais estrelas foram cortadas na pós-produção? Clique a seguir na galeria!