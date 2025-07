Os melhores filmes sobre o Fim do Mundo

© <p>NL Beeld</p>

Por alguma razão, filmes sobre o fim do mundo são extremamente populares. Mas o que atrai tanto nesse gênero catástrofe: uma curiosidade mórbida em saber como a humanidade acabaria ou mesmo se preparar antecipadamente para as mais diferentes formas de extinção de vida na Terra? É um mistério, de fato, mas você reparou também que as principais estrelas de Hollywood já interpretaram personagens em histórias apocalípticas em algum momento de suas carreiras?

Pois, se agora você também ficou intrigado, temos uma lista dos melhores filmes sobre o fim do mundo. Preparado? De pandemias a bombas, clique a seguir na galeria.