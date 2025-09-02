Notícias ao Minuto
Filmes em que os vilões estavam certos o tempo todo

Talvez a vilania seja uma questão de perspectiva...

02/09/2025 22:00

Cultura

Antagonistas

O antagonista é um elemento-chave em qualquer narrativa. Afinal, o protagonista precisa de um obstáculo para superar, certo? Mas, e se alguns antagonistas do cinema estivessem certos o tempo todo? E se alguns vilões do cinema, no fundo, tivessem um ponto válido e razões legítimas para suas ações?

Às vezes as coisas não são tão preto no branco como muita gente acredita. Por isso, nesta galeria, vamos nos aprofundar nas nuances de alguns personagens do cinema que são, aparentemente, malvados. Pronto para olhar para os vilões de uma perspectiva diferente? Clique e tire suas próprias conclusões. 

