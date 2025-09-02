Filmes em que os vilões estavam certos o tempo todo

© <p>NL Beeld</p>

O antagonista é um elemento-chave em qualquer narrativa. Afinal, o protagonista precisa de um obstáculo para superar, certo? Mas, e se alguns antagonistas do cinema estivessem certos o tempo todo? E se alguns vilões do cinema, no fundo, tivessem um ponto válido e razões legítimas para suas ações?

Às vezes as coisas não são tão preto no branco como muita gente acredita. Por isso, nesta galeria, vamos nos aprofundar nas nuances de alguns personagens do cinema que são, aparentemente, malvados. Pronto para olhar para os vilões de uma perspectiva diferente? Clique e tire suas próprias conclusões.