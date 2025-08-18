Filmes TÃO ruins que acabam sendo bons!

© <p>Getty Images </p>

Às vezes, mesmo sabendo que um filme é ruim, nós adoramos ele mesmo assim. Ninguém sabe o que faz um filme ser tão ruim que acaba sendo bom... Podem ser os atores, a música ou o quão maravilhosamente brega ele é. Seja qual for a razão, estes são filmes que assistimos muitas e muitas vezes! Essas histórias que amamos odiar (ou que talvez a gente odeie amar) são leves, bobas e divertidas. Melhoram nosso humor e não exigem muita concentração na hora de assistir - e, mesmo sem intenção (muitas vezes), acabam mudando de gênero cinematográfico e acertando na comédia.

De carros velozes, passando por comédias românticas melosas a crushes adolescentes, clique na galeria para descobrir os melhores piores filmes de todos os tempos!