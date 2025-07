Nova série de 'Harry Potter' inicia produção e divulga primeira imagem

© Reprodução / Instagram - @hbomax

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova série da HBO baseada na saga "Harry Potter" divulgou sua primeira imagem nesta segunda-feira. Na fotografia divulgada, o ator Dominic McLaughlin, que fará o personagem-título, aparece caracterizado –ele usa o uniforme de Hogwarts, porta os clássicos óculos redondos do protagonista e tem sua cicatriz em formato de raio na testa.

A produção já começou na Warner, e a série está prevista para estrear em 2027. Novos membros do elenco também foram anunciados. Neville Longbottom, amigo do trio principal, será interpretado por Rory Wilmot, enquanto o primo de Harry, Duda Dursley, será Amos Kitson. O papel da instrutora de voo de Hogwarts, Madame Hooch, será de Louise Brealey, atriz de "Sherlock". Anton Lesser, de "Game of Thrones", interpretará Garrick Ollivander, vendedor de varinhas mágicas.

Os intérpretes de Harry e seus melhores amigos, Rony Weasley e Hermione Granger, foram anunciados em maio. Atores de renome também participarão da produção, como John Lithgow, de "Conclave", e Paapa Essiedu, de "I May Destroy You".

