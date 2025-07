Cenas deletadas em filmes amados que os fãs adorariam ver!

© <p>NL Beeld</p>

Há tanta coisa envolvida na produção de um filme, e tantas restrições e expectativas das inúmeras pessoas envolvidas, que uma grande parte do cinema de qualidade nunca chegou às telonas. As restrições de tempo podem parecer coisa do passado nos filmes de hoje, que frequentemente ultrapassam duas horas, mas quase todo diretor terá que tomar decisões difíceis na sala de edição para deixar seu longa mais compacto, e às vezes isso significa excluir cenas que os fãs talvez adorassem ver.

