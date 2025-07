Festival de Toronto terá 'O Agente Secreto' e estreia de longa com Angelia Jolie

© Reprodução- Instagram- Kleber Mendonça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival Internacional de Cinema de Toronto divulgou nesta segunda-feira (21) os destaques de sua 50ª edição, que acontece entre os dias 4 e 14 de setembro.

O festival contará com as de estreias com as de "Couture", estrelado por Angelina Jolie, e "Good Fortune", que marca a estreia de Aziz Ansari na direção e traz Keanu Reeves no elenco. "O Agente Secreto", filme de Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura, também será exibido no festival.

Considerado um dos principais termômetros do cinema mundial, o evento celebra meio século com uma seleção de grandes nomes do cinema mundial, como Guillermo del Toro, Baz Luhrmann, Kleber Mendonça Filho, Jafar Panahi e Gus Van Sant.

Na edição do ano passado, o Festival de Toronto apresentou "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, que posteriormente levou o Oscar de filme internacional, e "Os Enforcados", de Fernando Coimbra produção estrelada por Irandhir Santos e Leandra Leal.