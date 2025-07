Gloria Groove vai interpretar vilã no musical 'Wicked' em São Paulo

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em agosto, a drag queen Gloria Groove se juntará ao elenco de "Wicked" para interpretar a personagem Madame Morrible em algumas sessões do musical. A peça está em cartaz no teatro Renault, em São Paulo.

Voz do pop brasileiro, a cantora começou carreira em teatros musicais. Para a produção da peça, sua participação reforça a mensagem sobre diversidade, individualidade e resistência que a obra se propõe a passar.

As apresentações especiais acontecem entre 23 de agosto e 3 de setembro, de sábado à quarta-feira. Os ingressos já estão à venda na plataforma Ticket For Fun. Veja abaixo as datas e horários das sessões.

- 23/8 às 15h

- 24/8 às 14h

- 25/8 às 20h

- 26/8 às 20h

- 27/8 às 20h

- 30/8 às 15h

- 31/8 às 14h

- 01/9 às 20h

- 02/9 às 20h

- 03/9 às 20h

"Wicked - A História Não Contada das Bruxas de Oz" está em sua terceira temporada em São Paulo. No elenco fixo, Madame Morrible é interpretada por Karen Hils, ex-vocalista do extinto grupo Rouge e atriz que já estrelou musicais como "Mudança de Hábito" e "Donna Summer Musical".

A personagem é a diretora da Universidade de Shiz, escola onde as protagonistas Glinda e Elphaba se conhecem. Chamadas de a Bruxa Boa do Sul e a Bruxa Má do Oeste, elas são interpretadas por Fabi Bang e Myra Ruiz, respectivamente.

O musical fica em cartaz até setembro. Os ingressos partem de R$ 42,36.

SESSÕES COM GLORIA GROOVE DE WICKED - A HISTÓRIA NÃO CONTADA DAS BRUXAS DE OZ

Teatro Renault - av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista, região central

De 23/8 até 3/9. Seg. a qua., às 20h. Sáb., às 15h. Dom., às 14h

Ingr.: a partir de R$ 42,36 em Tickets For Fun ou na bilheteria do teatro