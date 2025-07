'South Park' ironiza Trump em episódio com Satanás e insinuação sobre Epstein

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia da 27ª temporada de "South Park", exibida na última quarta-feira (23) nos Estados Unidos, voltou a colocar a animação no centro das polêmicas na internet. Com seu humor provocativo, o episódio intitulado "Sermão da Montanha" traz o presidente Donald Trump em uma série de situações, incluindo uma cena em que ele aparece deitado na cama com Satanás, dentro da casa branca.

Na sequência, o próprio diabo questiona a proximidade de Trump com o milionário Jeffrey Epstein, conhecido por supostamente comandar uma rede de tráfico sexual de menores antes de morrer. "É estranho que sempre que esse assunto vem à tona, você apenas diz para as pessoas relaxarem", ironiza Satanás.

A crítica não para por aí. Em outro momento do episódio, o personagem inspirado em Trump entra em um surto durante uma reunião com o primeiro-ministro do Canadá e chega a ameaçar o país com ataques militares. A confusão entre os países Irã e Iraque é usada para satirizar a falta de conhecimento político do ex-presidente.

A trama ainda faz um paralelo com acontecimentos do mundo real: ao ser confrontado por moradores da cidade fictícia de South Park, Trump decide processar a cidade por US$ 5 bilhões -uma referência direta à ação judicial que o ex-presidente moveu contra a Paramount, alegando interferência eleitoral.

No desfecho, os cidadãos de South Park optam por um acordo judicial, espelhando a recente decisão da Paramount de resolver a disputa com Trump fora dos tribunais. Desde sua criação, South Park é conhecido por abordar assuntos sensíveis com um estilo escrachado e provocativo, mirando nas contradições da política e do comportamento social.