Os filmes mais alucinantes de todos os tempos!

Há uma aventura infinita à espreita dentro dos complexos limites de nossas mentes! Vários filmes brilhantes levantaram grandes questões, provocaram interpretações conflitantes e, por isso, tem permanecido na memória do público por anos.

Se um questionamento fundamental da realidade não é sua praia, então, no mínimo, esses filmes e suas tramas sinuosas são o material perfeito para conexão e conversa com outras pessoas. O diretor Christopher Nolan é obviamente um pilar deste gênero. De suas produções recentes, 'Tenet' foi desses que causou alvoroço, com alguns espectadores argumentando que sua história poderia ser complexa demais para ser apreciada. Será?

Imprevisíveis, estranhos, confusos ou apenas inovadores? Se você adora um desafio, clique para ver alguns dos melhores filmes alucinantes do cinema.