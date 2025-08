Os maiores absurdos das nossas séries favoritas

© <p>NL Beeld</p>

A vida não seria a mesma sem as reprises de 'Friends'... Ou teria menos graça se nunca estivessem existido 'How To Get Away With Murder', 'S e x and The City', 'Grey's Anatomy', entre outras séries populares. Mas, apesar de premiadas e aclamadas pelo público, essas atrações contavam com detalhes curiosos que não faziam sentido. Pequenos absurdos que certamente já levantaram questionamentos do tipo: "como é que pode?". Afinal, a lógica nem sempre combina com a fórmula do sucesso!

Que tal relembrar alguns dos fatos surreais de programas icônicos e que nem percemos porque amamos essas séries? Clique na galeria a seguir!

Leia Também: Atores que se recusam a assistir seus próprios filmes e séries