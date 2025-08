Franquia 'Invocação do Mal' ganha trailer de quarto e último filme; veja vídeo

© <p>NL Beeld</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O último capítulo da franquia de horror "Invocação do Mal" ganhou seu primeiro trailer nesta quinta-feira (31). Confira uma prévia de "O Último Ritual", que chega aos cinemas em setembro deste ano:

No novo filme, que se passa em 1986, os investigadores sobrenaturais Ed e Lorraine Warren viajam à Pensilvânia para livrar a família Smurl de uma presença maligna em sua casa. Lá, eles descobrem um demônio que já haviam encontrado antes. A história é inspirada em fatos reais.

O universo da franquia de sucesso, iniciada em 2013 com "Invocação do Mal", também inclui "Invocação do Mal 2" (2016), "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio" (2021), "Anabelle" (2014), "Annabelle 2: A Criação do Mal" (2017), "Annabelle 3: De Volta para Casa" (2019), "A Freira" (2018), "A Freira 2" (2023) e "A Maldição da Chorona" (2019).

"A Freira", inclusive, tornou-se o filme de terror mais visto da história do Brasil.