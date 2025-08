Billy Idol anuncia shows da nova turnê no Brasil; veja onde e como comprar

© Steve Marcus/Reuters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Billy Idol volta ao Brasil para duas apresentações neste ano. Os shows acontecem em São Paulo, na Vibra SP, em 8 de novembro, e Curitiba, na Arena da Baixada, no dia 12/11. A venda de ingressos começa nesta sexta (8), às 10h, na Livepass.

O roqueiro sobe ao palco com a turnê "It's a Nice Day to... Tour Again!", que divulga o álbum "Dream Into It" (2025). O disco, com sete faixas, inclui a canção "77", gravada em parceria com Avril Lavigne. A última passagem do cantor pelo país foi em 2022.

Na capital paulista, é possível comprar ingressos, sem taxa de serviço, na bilheteria do estádio Morumbis (av. Giovanni Gronchi, 1.866). O estabelecimento funciona de terça a sábado, das 10h às 17h. É permitido adquirir até seis ingressos por CPF, incluindo duas meias-entradas. Os valores podem ser parcelados em até dez vezes.

Na cidade paranaense, também não há cobrança de taxa de serviço em vendas presenciais. Por lá, a bilheteria do estádio que recebe o show está aberta de terça a sábado, das 10h às 17h. O limite de entradas por CPF e as opções de parcelamento são os mesmos.

Veja, a seguir, os valores dos ingressos disponíveis em cada setor, na modalidade inteira, por cidade.

SÃO PAULO

- Pista: R$ 790

- Camarote 1: R$ 960

- Camarote 2: R$ 890

- Plateia superior 1: R$ 520

- Plateia superior 2: R$ 470

- Plateia superior 3: R$ 400

- Visão Parcial: R$ 300

Vibra SP - av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida, região sul.

Sáb. (8/11), às 21h. Portões abrem às 19h. Ingr.: a partir de R$ 300 em Livepass

CURITIBA

- Pista: R$ 800

- Cadeira inferior: R$ 660

- VIP: R$ 840

- Cadeira superior: R$ 480

Arena da Baixada - r. Buenos Aires, 1.270, Água Verde.

Qua. (12/11). às 20h30. Portões abrem às 17h30. Ingr.: a partir de R$ 480 em Livepass