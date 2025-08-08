Filmes com os finais mais satisfatórios do cinema

© NL Beeld

Embora devamos respeitar as licenças poéticas, não há nada pior do que um final com suspense, que deixa as coisas no ar... Mesmo que um final feliz nem sempre seja realista, nada como ter uma história com um desfecho razoável, daquele que faz a gente sentir que valeu a pena assistir. Em um mundo de tantas incertezas, é reconfortante saber o que diabos está acontecendo às vezes... Pelo menos, nos longas, né?

Na galeria, clique para ver os finais de filmes mais satisfatórios de todos os tempos. Alerta spoiler, mas garantimos que você não estará perdendo o seu tempo!