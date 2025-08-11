Crítica no cinema: Filmes que lançaram seu ataque sobre o público

© NL Beeld

Apesar dos filmes normalmente priorizarem o sucesso de bilheteria e a aprovação do público, algumas produções desafiam as expectativas ao criticar corajosamente seu próprio público.

A tão aguardada sequência 'Coringa: Delírio a Dois' teve um desempenho abaixo do esperado nas bilheterias, deixando fãs e alguns críticos decepcionados e confusos. Muitos esperavam um Coringa mais provocador, mas o filme trouxe números musicais e um personagem mais contido. O diretor usa meta-comentário para mostrar o Coringa lutando para agradar seus fãs, que parecem interessados apenas em sua persona mais insana — um reflexo da reação do público real, como o filme sugere.

De dramas a comédias e até animações, esses diretores apontam diretamente para nós, usando comentários leves ou reflexões filosóficas para desafiar nossas escolhas como público. Aceita o desafio? Clique na galeria para descobrir esses filmes ousados.