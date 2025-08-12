Lollapalooza anuncia venda geral de ingressos para edição em 2026

© REUTERS / Jim Young (Foto de arquivo)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lollapalooza Brasil abrirá a venda geral de ingressos nesta quinta (14), às 12h, na plataforma Ticketmaster. O festival acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no autódromo de Interlagos, na região sul da capital paulista. As atrações ainda não foram divulgadas.

As entradas disponíveis são para o Lolla Pass, que garante acesso aos três dias de evento. A seguir, confira os valores divulgados -sem taxas de serviço para compras online.

LOLLA PASS

Dá acesso gramado

- Inteira: R$ 1.863,53

- Meia-entrada: R$ 931,77

- Entrada social: R$ 1.024,94

- Inteira Bradesco: R$ 1.584

- Meia-entrada Bradesco: R$ 792

- Entrada social Bradesco: R$ 871,20

LOLLA COMFORT PASS BY BRADESCO

Tem área exclusiva com vista privilegiada para o palco Budweiser, além de guarda-volumes, pontos de alimentação, bares, banheiros próprios e espaço com sombra para descanso

- Inteira: R$ 3.820

- Meia-entrada: R$ 1.910

- Entrada social: R$ 2.101

- Inteira Bradesco: R$ 3.247

- Meia-Entrada Bradesco: R$ 1.623,50

- Entrada Social Bradesco: R$ 1.785,85

LOLLA LOUNGE PASS

Oferece a área mais premium do festival e conta com open bar e food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento

- Inteira: R$ 4.583,53

- Meia-entrada: R$ 3.651,77

- Entrada social: R$ 3.744,94

- Inteira Bradesco: R$ 4.304

- Meia-entrada Bradesco: R$ 3.512

- Entrada social Bradesco: R$ 3.591,20

Fãs podem adquirir bilhetes na categoria meia-entrada, caso tenham direito ao benefício. A modalidade é válida para estudantes de ensino fundamental, médio ou superior da rede pública ou particular, maiores de 60 anos, jovens pertencentes a famílias de baixa renda (com idades de 15 a 29 anos), pessoas com deficiência (e um acompanhante), profissionais das redes públicas estadual e municipais de ensino de São Paulo e aposentados.

A entrada social, que oferece desconto de 45% no preço do ingresso inteira mediante doação de R$ 20 para as instituições parceiras evento, pode ser adquirida por qualquer pessoa. A doação acontece por meio da tiqueteria durante o fluxo de venda.

Já a venda dos bilhetes LollaLovers, exclusiva para clientes dos cartões de crédito Bradesco, Next, Bradescard e Digio, encerra nesta quarta (13), às 23h59. Os valores são parcelados apenas em 12 vezes sem juros. Segundo os organizadores, existem outros benefícios como acesso preferencial ao festival, 20% de desconto na compra antecipada de bebidas pelo aplicativo oficial e um pôster comemorativo da edição de 2026.

Em 2025, o lineup internacional do Lollapalooza trouxe artistas como Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justin Timberlake, Rüfüs du Sol e Tool como headliners. Tate McRae, Benson Boone, Inhaler, Girl In Red, The Marías e Foster The People também se apresentaram no festival.