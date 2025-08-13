Os melhores filmes que se passam em Paris! Qual o melhor?

© <p>Getty Images</p>

Quer você a considere a Cidade do Amor ou a Cidade Luz, ou até ambas, não seria maravilhoso viver em um lugar tão bonito quanto Paris? No entanto, nem todos nós temos essa sorte! Mas para que você possa sentir o clima da capital francesa, nós preparamos uma lista de filmes que o transportarão para lá.

Por sinal, Paris sempre foi um caldeirão de proezas cinematográficas. Desde o lendário movimento francês Nouvelle Vague, que revolucionou o cinema nas décadas de 1950 e 1960, até longas cultuados dos anos 1990, todos querem um pouco de Paris em seus filmes.

Se você quiser sentir a magia parisiense, clique nesta galeria para conhecer os melhores filmes ambientados na icônica cidade e que farão você sonhar com aquele charme indescritível.

