16 filmes estão na lista para representar Brasil no Oscar 2026

A Academia Brasileira de Cinema divulgou a pré-lista com 16 filmes para escolher o representante brasileiro ao Oscar 2026 que irá representar o país na categoria Melhor Filme Internacional.

Entre os filmes inscritos estão “Oeste Outra Vez”, vencedor em várias categorias no Festival de Gramado do ano passado; “Vitória”, estrelado pela atriz Fernanda Montenegro; “O Último Azul”, vencedor do Urso de Prata do Festival de Berlim 2025; “O Agente Secreto”, que venceu dois prêmios na edição mais recente do Festival de Cannes; e o filme “Manas”, que recebeu mais de 20 prêmios em festivais de cinema internacionais.

Agora, a Academia Brasileira de Cinema vai formar a Comissão de Seleção composta por 15 pessoas: 12 sócios da Academia e outros três membros indicados pela diretoria do colegiado. Esse grupo será responsável pela escolha do filme brasileiro que irá representar o país no Oscar do ano que vem.

A comissão vai se reunir remotamente no próximo dia 8 de setembro de 2025 para a escolha de seis títulos entre todos os inscritos. Uma nova reunião acontece na semana seguinte, dia 15, para a decisão final do título brasileiro que irá concorrer à vaga de Melhor Filme Internacional.

O anúncio oficial dos indicados ao Oscar sai no dia 22 de janeiro do ano que vem. A cerimônia de entrega das estatuetas está marcada para 15 de março.