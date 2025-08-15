Netflix pode perder criadores de 'Stranger Things', que negociam com a Paramount

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os criadores de "Stranger Things", Matt e Ross Duffer, estão em negociações avançadas com a Paramount para realizar exclusivamente filmes e séries para o conglomerado de entretenimento, recém-comprado pela Skydance. A informação é do portal especializado Variety.

A dupla sairia da Netflix, streaming que levou-os à fama da noite para o dia após a estreia da primeira temporada de "Stranger Things" em 2016. Os Duffer e a Paramount não responderam ao pedido de comentário da Variety.

Os irmãos ainda tem duas séries, produzidas pela Netflix, que chegam no próximo ano. "The Boroughs", de aventura, conta com Alfred Molina e Geena Davis no elenco. "Something Very Bad is Going to Happen", do gênero terror, com Jennifer Jason Leigh, também sai em 2026.

Um teaser para uma animação anterior aos eventos da série, "Stranger Things: Tales from '85", estreou no Festival Annecy em junho, e é previsto que os criadores anunciem produções derivadas da franquia de ficção científica após o fim de sua quinta e última temporada, que chega ao Netflix em novembro.

A quarta temporada de "Stranger Things", de 2022, tornou-se a série em inglês da Netflix mais assistida até o momento. Os cineastas também dirigiram "Hidden", longa de 2015.