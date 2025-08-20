'Invocação do Mal' reestreia nos cinemas de São Paulo

© Reprodução

FRANCIELLE SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A franquia de filmes de terror "Invocação do Mal", volta às salas de cinema, em cartaz até 27/8, antecedendo a estreia do quarto filme "Invocação do Mal 4: O Último Ritual".

A trilogia acompanha o casal de investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren que, ao longo dos filmes auxiliam pessoas que são atormentadas por entidades. O primeiro filme "Invocação do Mal", de 2013, acompanha o casal em um trabalho de auxiliar uma família que vem sendo aterrorizada por uma entidade demoníaca em sua fazenda.

O segundo leva Ed e Lorraine até Londres, onde uma mãe solteira e sua filha de quatro anos residem em uma casa atormentada por espíritos malignos. Em "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio", os investigadores assumem um caso desafiador quando um jovem acusado de assassinato, alega ter sofrido uma possessão demoníaca como defesa.

Divulgado como o último capítulo da franquia principal, o novo filme segue o casal principal, que enfrentam mais um caso aterrorizante, desta vez desafiando sua experiência quando tentam banir um demônio da casa de uma família.

Além do relançamento, os três primeiros filmes estão disponíveis nos serviços de streaming HBO Max e Prime Vídeo, pela assinatura premium. O quarto filme estreia nos cinemas dia 4 de setembro.

Leia Também: Ministério da Cultura repudia ação da GCM no Teatro de Contêiner e aciona gestão Nunes