Prime Video aposta em polêmica e escala Marina Ruy Barbosa na série 'Tremembé'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Prime Video divulgou nesta quinta-feira (21) o teaser e as primeiras imagens de "Tremembé", série de ficção inspirada em casos reais ligados à penitenciária paulista que ficou marcada por abrigar alguns dos criminosos mais notórios do país.

Com cinco episódios de aproximadamente 45 minutos cada, a produção busca explorar o psicológico de figuras que se tornaram conhecidas na crônica policial, além de retratar a convivência intensa dentro de uma das prisões mais famosas do Brasil -um ambiente de intrigas, alianças improváveis e até triângulos amorosos entre os detentos. A estreia está confirmada para 2025, mas ainda sem data definida.

O elenco traz nomes de peso, com destaque para Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane von Richthofen, condenada em 2006 a 39 anos e quatro meses de prisão pelo assassinato dos pais, ocorrido em 2002. Felipe Simas vive Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane, sentenciado a 39 anos de reclusão, enquanto Kelner Macêdo dá vida a Christian Cravinhos, irmão de Daniel, condenado a 38 anos e seis meses.

Outro caso de grande repercussão retratado é o de Isabella Nardoni. Bianca Comparato interpreta Anna Carolina Jatobá, madrasta da menina, condenada a 26 anos de prisão, e Lucas Oradovschi assume o papel de Alexandre Nardoni, pai da criança, sentenciado a 31 anos e dois meses pelo crime ocorrido em 2008.

A série também aborda o caso Yoki, com Carol Garcia no papel de Elize Matsunaga, condenada a mais de 16 anos de prisão pelo assassinato e esquartejamento do marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga, em 2012.

Na trama, o ator Anselmo Vasconcelos interpreta o médico Roger Abdelmassih, condenado a mais de 181 anos de prisão por estupro de 37 pacientes. Já Letícia Rodrigues dá vida a Sandra Regina Ruiz, a Sandrão, detenta que manteve relacionamentos dentro da prisão com Elize e Suzane.