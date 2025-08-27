Os melhores filmes de alienígenas do mundo (e do espaço)

© <p>NL Beeld</p>

Os alienígenas ocupam há muito tempo um lugar no coração do cinema. Invadindo os gêneros de ficção científica, terror e comédia, eles aparecem nas telas desde antes que os efeitos especiais pudessem realmente lhes fazer justiça.

Às vezes, são representações engraçadas de monstros verdes, às vezes são criações realistas de inteligência artificial que fazem a gente dormir com as luzes acesas.

Então, se você quer diversão alienígena maluca ou uma genialidade indicada ao Oscar, clique aqui para ver uma lista dos melhores filmes de alienígenas do mundo (e do espaço).

