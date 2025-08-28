Notícias ao Minuto
Lorde, Chappell Roan e Tyler the Creator vão se apresentar no próximo Lollapalooza

O festival de música ocorre de 20 a 22 de março, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo; Sabrina Carpenter, Skrillex e Deftones fazem parte do line-up

Folhapress
28/08/2025 20:00 ‧ há 2 horas por Folhapress

Cultura

Festival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A edição de 2026 do Lollapalooza terá shows de Lorde, Tyler the Creator e Chappell Roan. A informação foi divulgada pela plataforma de vendas Ticketmaster, em uma postagem nas redes sociais agora removida.

 

O line-up conta, ainda, com Sabrina Carpenter, Skrillex e Deftones. O festival de música ocorre de 20 a 22 de março, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Em 2025, o Lollapalooza teve shows de artistas como Justin Timberlake, Olivia Rodrigo e Alanis Morissette.

Veja o lista completa de artistas que vão se apresentar na edição 2026 do festival:

