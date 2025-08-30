Morre o escritor e dramaturgo Luis Fernando Verissimo

© Wikimedia Commons / Fernanda Peruzzo Guerre

Morreu, este sábado, aos 88 anos, em Porto Alegre, o escritor e humorista brasileiro Luis Fernando Verissimo, confirmou a família, segundo divulgou a imprensa local.

O também cartoonista, roteirista e dramaturgo estava internado, há cerca de três semanas, nos Cuidados Intensivos do Hospital Moinhos de Vento, com princípios de pneumonia. Acabou por morrer este sábado e deixa a esposa, Lúcia Helena Massa, três filhos e dois netos.

Além disso, o romancista brasileiro sofria de Parkinson e problemas cardíacos. Em 2021, teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e enfrentava, desde então, dificuldades motoras e de comunicação.

Nascido em Porto Alegre, em 26 de setembro de 1936, Luis Fernando Verissimo era filho do também renomado escritor Erico Verissimo. Viveu parte da infância nos Estados Unidos.

O seu primeiro livro, 'O Popular', foi publicado em 1973. No total, teve mais de 70 obras publicadas e 5,6 milhões de cópias vendidas.

Trabalhou como revisor, como tradutor e teve colunas nos jornais 'O Estado de S.Paulo', 'O Globo' e 'Zero Hora'.

Entre os seus personagens mais conhecidos estão os de 'Ed Mort e outras histórias', de 1979, ou 'O analista de Bagé', de 1981. Criou também 'Comédias da vida privada', de 1994, que originou a série da Rede Globo com o mesmo nome. Além disso, foi um dos roteiristas do programa de humor 'TV Pirata'.

