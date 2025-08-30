Relembre principais livros de Luis Fernando Verissimo, como 'O Clube dos Anjos'

© DR

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao longo de sua longa carreira, Luis Fernando Verissimo foi um dos escritores mais lidos do Brasil. Ficou conhecido por suas crônicas e livros cheios de humor e crítica social. Ele morreu neste sábado, aos 88 anos.

Verissimo começou sua carreira no jornalismo em 1969 e rapidamente se destacou por sua escrita fluente e bem-humorada, contribuindo para ampliar a popularização da crônica como gênero literário.

Lembre abaixo alguns dos principais livros de Luis Fernando Verissimo.

'COMÉDIAS DA VIDA PRIVADA' (1994)

Nesse clássico do humor da década de 1990, confissões e casos cômicos ilustram os comportamentos típicos da classe média brasileira. Nas 101 crônicas estão presentes as mesas de bar, as infidelidades, o trágico e o ridículo do cotidiano. Em 1995, o livro foi adaptado para uma série de televisão na Globo.

'O CLUBE DOS ANJOS' (1998)

O livro celebra a fome, chamada pelo autor de "um desejo reincidente". Parte de uma série de romances com vários autores sobre os sete pecados capitais, conta a história de dez homens que se entregam à gula de forma quase animal. Verissimo levanta ainda uma questão filosófica: apreciar a comida é o mesmo que destrui-la.

'COMÉDIAS PARA SE LER NA ESCOLA' (2001)

Esta coletânea, apresentada e organizada por Ana Maria Machado, traz o mestre do humor sob o olhar de uma das mais talentosas escritoras de literatura jovem do país. "Comédias para se Ler na Escola" busca despertar nos estudantes a paixão pela leitura a partir de crônicas, piadas e fábulas sem moral explícita.

'OS ESPIÕES' (2009)

Este é o primeiro romance que Verissimo considera seu, pois nunca havia escrito no gênero por iniciativa próprio. Em "Os Espiões", ele conta a história de um editor que, ainda na ressaca do final de semana, recebe um manuscrito sobre um amante secreto. A autora é Ariadne, uma mulher desconhecida que intenciona se suicidar após a confissão.

'AS MENTIRAS QUE OS HOMENS CONTAM' (2000) E 'AS MENTIRAS QUE AS MULHERES CONTAM' (2015)

Na mente de Verissimo, todo mundo mente para proteger a harmonia social. Enquanto homens mentem para as mulheres, elas mentem para si mesmas. Os livros reúnem falácias como o menino que diz à mãe que está doente para não ir à aula, os jogadores de pôquer mentem em prol da vitória, a mulher que mente a idade apenas para ouvir que parece mais nova e um homem que conta à sua mulher que a traiu para evitar contar a verdade.