Disney anuncia novo filme de 'A Era do Gelo' com lançamento em 2027

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os estúdios Disney anunciaram a data de lançamento para o próximo filme da franquia de animação "A Era do Gelo" neste sábado (30). A divulgação foi realizada no evento Destination D23, em Orlando, nos Estados Unidos. O longa "Ice Age: Boiling Point" ("A Era do Gelo: Ponto de Ebulição", em português) tem estreia prevista para 5 de fevereiro de 2027.

Em publicação nas redes sociais, a Disney afirma que a nova aventura levará os personagens Manny, Sid, Diego, Ellie e Scrat "a visitar cantos nunca antes vistos do traiçoeiro Mundo Perdido", em ambientes repletos de dinossauros e lava.

A produção do novo filme da franquia foi divulgada em novembro de 2024, no Brasil, mas sem definida definida. Na ocasião, a participação dos dubladores originais Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary e Simon Pegg também foi confirmada no longa.

Lançado em 2002, o primeiro longa se passa há cerca de 18 mil anos atrás, quando o planeta estava coberto de gelo na última era glacial. O mamute Manfred, o bicho-preguiça Sid e o tigre Diego resgatam um bebê humano e tentam devolvê-lo ao seu pai caçador.

O sucesso gerou continuações no cinema, onde os personagens também fugiram do degelo, enfrentaram dinossauros, acharam bichos piratas e até afastaram da Terra um meteoro. Todas as produções, "A Era do Gelo" (2002), "A Era do Gelo 2" (2006), "A Era do Gelo 3" (2009), "A Era do Gelo 4" (2012), "A Era do Gelo: O Big Bang" (2016) e "A Era do Gelo: As Aventuras de Buck" (2022), estão disponíveis no streaming Disney+.

