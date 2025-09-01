Notícias ao Minuto
Procurar

Escalações de atores que mais polemizaram em Hollywood

'Emilia Pérez' é criticado por falta de representatividade mexicana

Anterior Seguinte
Galeria

38 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© Getty Images

Notícias Ao Minuto
01/09/2025 22:00 ‧ há 2 horas por Notícias Ao Minuto

Cultura

Personagens

Hollywood percorreu um longo caminho, mas ainda tem um longo caminho pela frente em direção à igualdade e à inclusão. As escolhas de elenco são um ponto particularmente sensível, já que atores brancos são escalados como pessoas de cor, atores sem deficiência são escalados como personagens deficientes e atores cisgênero são escalados para papéis transgêneros — deixando atores marginalizados sem trabalho. Até mesmo filmes que visam mostrar uma comunidade sub-representada tropeçam em questões como colorismo — preconceito ou discriminação contra tons de pele mais escuros dentro do mesmo grupo racial.

'Emilia Pérez' é apenas um dos muitos filmes que enfrentaram reações negativas por seu elenco. Clique na galeria para conferir mais dos elencos de filmes mais controversos da história recente de Hollywood.

Partilhe a notícia

Recomendados para você