Quem são os atores por trás dos monstros mais famosos do cinema?

Há alguns monstros reais em Hollywood... Os filmes sobre criaturas estranhas sempre foram tão populares que é preciso atores treinados para desempenharem esses papéis, muitas vezes aterrorizantes. Curiosamente, alguns artistas despontaram para a fama se especializando nesses personagens. Tudo começou no cinema antigo com pérolas de terror cult como 'Häxan - A Feitiçaria Através dos Tempos' (1922), 'Nosferatu' (1922) e 'O Fantasma da Ópera' (1925).

O que também chama a atenção é que os primeiros filmes de monstros focaram em seres marinhos. 'The Sea Beast' (1926) e 'Tiger Shark' (1932) tinham uma baleia e um tubarão como vilões. Isso acabou evoluindo para o surgimento de criaturas da ficção como 'O Monstro da Lagoa Negra' (1954), uma aberração que ataca humanos na Amazônia brasileira. Lembra deste?

Vampiros? Temos também nessa lista! Muito antes de 'O Senhor dos Anéis' e 'Star Wars', Sir Christopher Lee já era conhecido mundialmente como o Conde Drácula em vários filmes. Mas não foram apenas as grandes franquias que se beneficiaram desses ogros... Produções de terror menores com personagens como o Pé Grande e Frankenstein foram igualmente bem-sucedidas. Desde então, os filmes de monstros se tornaram um marco do cinema!

