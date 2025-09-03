Notícias ao Minuto
As maiores mentiras de Hollywood sobre a Realeza, segundo historiadores

Algumas histórias são pura ficção

03/09/2025 22:00

Cultura

História

Muitos filmes e séries sobre a Realeza retratam acontecimentos históricos. No entanto, estes são relatos fictícios de tais eventos. Alguns se mantêm fiéis às suas raízes históricas, enquanto outros são completamente modificados para se adequar à visão criativa do roteirista.

Quando assistimos aos longas e programas sobre a vida real, não conseguimos deixar de acreditar que muitas das tramas que nos são apresentadas são baseadas na História. Embora isso às vezes aconteça, há casos em que os fatos são completamente inventados, e os historiadores denunciam erros grosseiros e detonam tais licenças criativas. 

Nesta galeria, analisamos alguns desses retratos imprecisos da realeza e dos eventos que cercam suas vidas. Clique para conhecê-los.

