The Town, Coala e Palco Brasil: São Paulo recebe três festivais no fim de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital paulista recebe três festivais neste fim de semana. O The Town, versão paulista do Rock in Rio, movimenta o autódromo de Interlagos com shows de artistas nacionais e internacionais. Já o Coala Festival e o Palco Brasil dão destaque à música brasileira.

Na segunda edição, o The Town aposta em nomes vistos há pouco tempo pelo público brasileiro. É o caso de Travis Scott, headliner que tocou na última edição do festival carioca, e Lauryn Hill, que cantou no Chic Show, em São Paulo, em 2024. Ambos se apresentam no sábado (6).

Na mesma data, o rap ganha espaço com o americano Don Toliver e os brasileiros Matuê, Cabelinho e Karol Conká, que convida Ajuliacosta e Ebony. Burna Boy, destaque do afrobeat, também sobe ao palco.

No domingo (7), a banda Green Day, dona dos sucessos "American Idiot" e "Boulevard of Broken Dreams", é a atração principal. O grupo Bad Religion substitui Sex Pistols -que traria nova formação com Paul Cook, Steve Jones, Glen Matlock e Frank Carter. Bruce Dickinson, vocalista da banda de metal Iron Maiden, e o sexteto Capital Inicial completam a programação do palco. Iggy Pop, Pitty, CPM 22 e Supla e Inocentes também tocam.

No fim de semana seguinte, o festival recebe Backstreet Boys, Mariah Carey e Katy Perry. A programação completa está disponível no site thetown.com.br.

No Memorial da América Latina, o Coala Festival, que completou dez anos em 2024, tem nova edição. Os shows acontecem de 5 e 7 de setembro e têm ingressos à venda para um dia de evento ou passes com acesso a dois ou três dias. Clientes do cartão Elo têm 15% de desconto.

No lineup de sexta, os destaques são apresentações de Tássia Reis com Kiko Dinucci, Marina Sena, Cidade Negra e Liniker, além de Tim Bernardes que performa com orquestra.

No sábado, há shows de Zé Ibarra, Terno Rei, Silva e Black Alien. Nando Reis e Chico Chico fecham a programação.

No domingo, é a vez de Dora Morelenbaum, Josyara, Cátia de França e Juliana Linhares e Anelis Assumpção, que sobe ao palco com Lazzo Matumbi. BK' e Caetano Veloso, que se apresentaram no festival no último ano, encerram o evento. Nos três dias, há sets de DJs entre as atrações do palco principal.

Já o Festival Palco Brasil tem shows grátis de 5 a 7 de setembro. As apresentações são feitas na Caixa Cultural, às 19h. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no local uma hora antes do início de cada performance.

O evento tem curadoria da produtora cultural Fernanda Bezerra. A agenda conta com performances de artistas consagrados e novos talentos nacionais. A gaúcha Adriana Calcanhotto e a pernambucana Joyce Alane passaram pelo festival em agosto.

O cantor paulista Jota.pê, vencedor de três estatuetas no Grammy Latino, sobe ao palco na sexta (5). O compositor é autor do álbum "Se Meu Peito Fosse Mundo" (2025) e membro do duo Àvuà com a violinista Bruna Black.

O encerramento fica por conta do artista Paulinho Moska, autor dos discos "Tudo Novo de Novo" (2003) e "Contrasenso" (1997). O carioca, dono das faixas "Pensando Em Você" e "A Idade do Céu", canta nos dias 6 e 7.

COALA FESTIVAL

Memorial da América Latina - av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, região oeste

Sex. (5) a dom. (7). Ingr.: a partir de R$ 380 (inteira) em Totalacesso

PALCO BRASIL

Caixa Cultural - pça. da Sé, 111, Centro Histórico

Sex. (5) a dom. (7), às 19h. Grátis, com distribuição de ingressos a partir das 18h

THE TOWN

Autoódromo de Interlagos - av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos, região sul

Dias 6, 7, 12, 13 e 14/0. Ingr.: R$ 975 (inteira, acesso a um dia de evento) em Ticketmaster