The Weeknd anuncia três shows no Brasil com abertura de Anitta; veja como comprar ingressos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - The Weeknd virá ao Brasil com a turnê "After Hours Til Dawn" em 2026. O show divulga a trilogia de álbuns do artista -"After Hours" (2020), "Dawn FM" (2022) e "Hurry Up Tomorrow" (2025)
O cantor, dono dos hits "Blinding Lights", "Save Your Tears" e "Starboy", se apresenta em 26 de abril no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, e nos dias 30 de abril e 1º de maio no Morumbis, em São Paulo. A abertura fica por conta da brasileira Anitta, que assina o single "São Paulo" em parceria com o canadense.
O público pode se inscrever na pré-venda para fãs, que acontece na próxima segunda (8), a partir das 10h, e vai até terça (9). Basta se cadastrar no site do artista com o e-mail até domingo (7), às 15h.
Também haverá duas pré-vendas para clientes do Santander. A primeira é voltada ao público com cartão Private e Select e acontece na segunda (8), às 12h. Na terça (9), às 12h, há pré-venda para todos os clientes do banco.
Já a venda de ingressos para o público geral começa na quarta (10), às 12h, na plataforma Ticketmaster, e às 13h nas bilheterias.
Na capital paulista, na modalidade inteira, os bilhetes variam entre R$ 550, na arquibancada, e R$ 750, na pista -não há pista premium. Já os setores cadeira superior e cadeira inferior saem por R$ 910 e R$ 940, respectivamente.
No Rio, a entrada mais barata, na cadeira superior leste ou oeste, sai por R$ 580. Para assistir ao espetáculo na cadeira inferior, é preciso desembolsar R$ 950, Já a cadeira sul custa R$ 810. A pista também tem o valor de R$ 750 e segue o mesma disposição de São Paulo -não há pista premium.
Estádio Nilton Santos - r. José dos Reis, 425, Engenho de Dentro. Dom. (26/4/26). Ingr.: a partir de R$ 580 em Ticketmaster
Morumbis - pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, região sul. Qui. (30/4/26) e sex. (1°/5/26). Ingr.: a partir de R$ 550 em Ticketmaster