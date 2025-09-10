Notícias ao Minuto
Atores que deram vida a personagens com deficiência

A deficiência em suas diversas formas retratada no cinema

10/09/2025 22:00 ‧ há 2 horas por Notícias Ao Minuto

Cultura

Cinema e TV

A deficiência física, em suas diversas formas, incluindo surdez, cegueira e paralisia, tem sido o tema central de inúmeros filmes, séries e novelas. Muitas dessas histórias são biográficas, baseadas em pessoas e eventos reais. Outras, embora sejam obras de ficção, serviram para nos inspirar e motivar. Os atores escolhidos para esses papéis têm a tarefa de retratar seus personagens da forma mais realista possível, um desafio incrível que exige talento excepcional para ser aceito e acreditado.

Clique e confira os atores que expressaram a deficiência física na tela.

