Filmes dos anos 1970 que você deveria ter visto

© <p>NL Beeld</p>

Todo mundo ama os anos 1970 de alguma forma. Seja pela moda, música ou cinema, a década teve um cenário criativo vibrante e memorável. Considerado um dos períodos mais experimentais e inovadores da história de Hollywood, essa época nos trouxe clássicos como 'Grease - Nos Tempos da Brilhantina' (1978), 'Tubarão' (1975) e 'Alien - O Oitavo Passageiro' (1979). Sem mencionar que viu nomes como Jack Nicholson, Al Pacino e Robert De Niro se tornarem verdadeiros astros mundiais.

Quer relembrar essa época icônica do cinema? Então clique nesta galeria.