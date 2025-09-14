As maiores estreias de 2025 nos cinemas: Quais destes filmes você já viu?

© <p>NL Beeld</p>

O burburinho do Oscar diminuiu, mas os motores de Hollywood estão acelerando para a temporada de lançamentos deste ano. Seja você um fã de ação, um aficionado por ficção científica ou apenas esteja procurando uma boa risada, há algo para todos.

Então pegue sua pipoca, acomode-se e vamos dar uma espiadinha nos filmes mais esperados de 2025. Alguns já estão nos cinemas. Clique na galeria para descobrir o que temos e o que está por vir!

Leia Também: Quem são os atores por trás dos monstros mais famosos do cinema?