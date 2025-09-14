Morre Hermeto Pascoal, o bruxo dos sons e da música brasileira, aos 89 anos

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste sábado (13), aos 89 anos, o compositor, arranjador e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, conhecido como o bruxo dos sons. A notícia foi confirmada pelas redes sociais, em nota assinada pela equipe e a família do artista, que não informaram a causa da morte.

"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria, fazendo som e música", diz a publicação. Pascoal deveria se apresentar no festival AcessaBH, na capital mineira, neste sábado, mas a participação foi cancelada horas antes.

"Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta, escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d'água, a cachoeira, a música universal segue viva", continua o comunicado. "Pedimos respeito e privacidade neste momento. Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria."

Ao longo do último ano, Pascoal vinha cancelando shows devido à saúde debilitada, embora detalhes sobre seu estado nunca fossem divulgados ao público. Apesar de levar a vida de forma reservada, o músico terá uma cerimônia de despedida aberta aos fãs, segundo a família, que deve compartilhar novas informações em breve.

A obra de Pascoal é marcada pela experimentação constante -daí o apelido de bruxo dos sons. Chaleiras e garrafas, em suas mãos, viravam música. Justamente por isso, era difícil enquadrar o artista num gênero musical específico.

Nascido em Lagoa da Canoa em 1936, quando o município alagoano ainda era parte de Arapiraca, Pascoal nutria curiosidade pelos sons da natureza desde a infância. A cerca de 140 quilômetros de Maceió, ele estava distante do barulho da cidade, e usava, desde cedo, a criatividade para criar música.

Munido da sanfona de oito baixos do pai, já aos 11 anos, começou a se apresentar em festas locais acompanhado do irmão mais velho. Em 1950, a família se muda para Recife, onde os irmãos começam a trabalhar na rádio. Pascoal passa de estação a estação, num período em que começa a ter contato profissional com outros instrumentos, como o piano.

Mas foi em São Paulo, no início dos anos 1960, que sua carreira como músico e instrumentista se consolidou. Na capital paulista, ele lança os discos "Conjunto Som 4", de 1964, e "Sambrasa Trio em Som Maior", de 1966. No 3º Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, como integrante do Quarteto Novo , Pascoal acompanha Edu Lobo na canção "Ponteio", vencedora daquela edição.

Depois de sair em turnê com Geraldo Vandré, Pascoal viaja aos Estados Unidos, onde trabalha com o jazzista Miles Davis, e se consolida também no exterior. Seu primeiro LP, "Hermeto", é lançado na sequência. Depois dele vêm "A Música Livre de Hermeto Pascoal", "Slaves Mass", "Ao Vivo em Montreux Jazz" e "Lagoa da Canoa, Município de Arapiraca".

Neles, brinca com sons da natureza e do cotidiano, usando falas de locutores esportivos, cantos de pássaros e até o barulho de porcos em canções. Entre seus discos estão ainda "Festa dos Deuses", "Eu e Eles" e o mais recente "Pra Você, Ilza", do ano passado, com composições escritas meses antes da morte da mulher, Ilza, em 2000, depois de 46 anos juntos.

Também lançou, recentemente, a biografia "Quebra Tudo! A Arte Livre de Hermeto Pascoal", que o apresentou como um mago capaz de tirar música de absolutamente tudo ao seu redor.

"Já nasci música, não fiz nada que não tivesse música", disse ele em sua última entrevista a este jornal, há pouco mais de um ano. "O que escrevo numa bacia de banheiro é tão importante quanto o que escrevo em qualquer papel, porque a música é sagrada."

Viúvo, Hermeto Pascoal deixa os seis filhos que teve com Ilza, Jorge, Fabio, Flávia, Fátima, Fabiula e Flávio Pascoal, percussionista que seguiu os passos do pai.

