A produtora Rock World também confirmou que o evento de música, um dos principais do país, vai ocupar novamente o Parque Olímpico, na zona oeste da capital fluminense, batizado de Cidade do Rock a cada dois anos para receber a programação

Rock in Rio divulga as datas da próxima edição, marcada para setembro de 2026

Folhapress
15/09/2025 13:30 ‧ há 1 hora por Folhapress

Cultura

Rock in Rio

(FOLHAPRESS) - Ainda na ressaca do The Town, seu irmão mais novo que chegou ao fim neste domingo (14), o Rock in Rio anunciou os dias da próxima edição do festival carioca. Serão sete datas, 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026.

 

A produtora Rock World também confirmou que o evento de música, um dos principais do país, vai ocupar novamente o Parque Olímpico, na zona oeste da capital fluminense, batizado de Cidade do Rock a cada dois anos para receber a programação.

O lineup de artistas, bem como os valores dos ingressos, ainda não foram divulgados. No ano passado, em sua última edição, o Rock in Rio teve atrações que se repetiram neste The Town, como Katy Perry. Além dela, pousaram em solo brasileiro Imagine Dragons, Ed Sheeran, Cyndi Lauper, entre outros.

