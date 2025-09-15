Atuações infantis tão impressionantes que entraram para a história!

© <p>Getty Images</p>

Ser um ator mirim não é fácil. Imagine ter que atuar nos mais altos padrões de Hollywood, mas não ter maturidade para lidar com os muitos elementos estressantes que a produção de filmes envolve. Algumas crianças, porém, nascem com essa maturidade. Elas são naturalmente talentosas e, mesmo sem os anos de treinamento que a maioria dos atores têm, surpreenderam. É justo que essa gurizada tenha entrado para a história do cinema por suas excelentes performances!

Tá certo que temos estrelas mirins em Hollywood há muito tempo, mas as que você vai encontrar nesta galeria realmente fizeram algo especial no cinema. Clique para descobrir as melhores performances de atores infantis de todos os tempos!